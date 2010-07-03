НАТО считает "агрессивные действия" России угрозой альянсу

18:06
Фото: ТАСС/ZUMA/Nicolas Maeterlinck
Участники саммита НАТО назвали "агрессивные действия России" и международный терроризм основными угрозами безопасности стран – членов альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав государств и правительств НАТО в Лондоне, передает РИА Новости.
В число второстепенных угроз включили международные конфликты, миграцию, кибератаки и гибридные нападения.
"Государственные субъекты и негосударственные структуры бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность у наших границ также способствует незаконной миграции", – отмечается в документе.
Владимир Путин ранее обратил внимание, что приближение НАТО к границам России угрожает безопасности страны. По его мнению, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для эффективных решений.
При этом Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, добавил глава государства. Тем не менее после 2008 года сотрудничество было свернуто, поскольку альянс действовал некорректно в отношении России, констатировал Путин.
В октябре сообщалось, что НАТО хочет поменять методику проведения военных учений из-за растущих боевых возможностей России. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг также говорил о планах альянса значительно увеличить оборонный бюджет.
В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. Текущее положение он назвал "смертью мозга НАТО". Сейчас европейские страны стоят "на краю пропасти", заключил французский лидер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: