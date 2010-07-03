НАТО считает "агрессивные действия" России угрозой альянсу

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Участники саммита НАТО назвали "агрессивные действия России" и международный терроризм основными угрозами безопасности стран – членов альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав государств и правительств НАТО в Лондоне, передает РИА Новости.

В число второстепенных угроз включили международные конфликты, миграцию, кибератаки и гибридные нападения.

"Государственные субъекты и негосударственные структуры бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность у наших границ также способствует незаконной миграции", – отмечается в документе.

Владимир Путин ранее обратил внимание, что приближение НАТО к границам России угрожает безопасности страны. По его мнению, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для эффективных решений.

При этом Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, добавил глава государства. Тем не менее после 2008 года сотрудничество было свернуто, поскольку альянс действовал некорректно в отношении России, констатировал Путин.

В октябре сообщалось, что НАТО хочет поменять методику проведения военных учений из-за растущих боевых возможностей России. Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг также говорил о планах альянса значительно увеличить оборонный бюджет.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Европа больше не может рассчитывать на США в вопросах защиты союзников по НАТО. Текущее положение он назвал "смертью мозга НАТО". Сейчас европейские страны стоят "на краю пропасти", заключил французский лидер.