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В мире

15:34

Военные из Норвегии связали радиошумы с испытаниями фрегата из РФ

за рубежом

Фото: ТАСС/Николай Новичков

Норвежские военные заявили о том, что испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" создали радиошумы, чем помещали работе радиооборудования и радаров в северных регионах страны. Об этом информирует РИА Новости.

Национальны службы связи Норвегии уточнили, что шумы исходили в среду и четверг и передавались на частоте работы российской системы спутникового слежения "Глонасс". В пятницу они усилились и стали транслироваться на частоте, используемой системой GPS.

В оборонном ведомстве страны сочли помехи побочным эффектом испытаний фрегата из РФ, однако уточнили, что не рассматривают его как преднамеренный.

"Сейчас мы видим абсолютно другой шум. Он более широкополосный. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS", – сообщили в норвежском министерстве.

Ранее Северный флот заявлял о начале испытаний фрегата "Адмирал флота Касатонов" 20 ноября. 18 декабря судно вышло из Североморска в Баренцево море, чтобы проверить радиотехническое вооружение корабля, уведомили в Минобороны РФ.

До этого норвежское ведомство и МИД Финлндии предъявили России обвинения во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО.

Помимо этого, начались и испытания самого мощного в мире ледокола "Арктика". Входе них экипаж проверил работу балластной системы, навигационное оборудование, систему жизнеобеспечения, якорное устройство, а также отработал спуск шлюпки.

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