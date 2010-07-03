Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания

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Атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ходе испытаний экипаж проверит работу балластной системы, навигационное оборудование, систему жизнеобеспечения, якорное устройство, а также будет отработан спуск шлюпки. Ледокол должен вернуться к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний будет проведен весной 2020 года.

"Арктика" является самым большим и мощным ледоколом в мире. Судно может развивать скорость до 22 узлов и прокладывать путь во льдах толщиной до 2,8 метра. Срок службы судна составит 40 лет. Первый вывод реактора на минимальный уровень мощности состоялся в начале октября.

Ранее глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал о значимости Северного морского пути для России. По его словам, многие страны выступают за интернационализацию Севморпути. Этой водной артерией активно интересуется Норвегия.

Северный морской путь является главной российской морской коммуникацией в Арктике. Он соединяет дальневосточные и европейские порты в единую транспортную систему.

