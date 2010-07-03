СМИ признали беспомощность США в Арктике

Обозреватели американского издания по военно-политической тематике National Interest пришли к выводу, что США в условиях конкуренции не готовы защищать свои интересы в Арктике.
В качестве аргумента указывается тот факт, что у американских военных нет ни одной крупной военной базы на севере от Полярного круга, а самолеты и военные корабли не способны действовать при низкой температуре. Власти страны упорно не обращают внимания на "плачевное состояние своих ледоколов". ВМС США имеет в своем распоряжении всего один тяжелый ледокол "Полярная Звезда", срок службы которого превышает 40 лет. На создание новых ледоколов в бюджете страны средств не предусмотрено, отмечает сайт "Аргументы и факты".
При всем этом, отмечает NI, РФ уже активно готовится защищать свои интересы в Арктике. Для этого у соперников США есть новейшие подводные лодки, самолеты и танки, приспособленные к арктическим условиям. Кроме того, у России есть 40 ледоколов.
Ранее Владимир Путин заявил, что новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года разработают и примут уже в этом году. По словам президента, стратегия должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.
Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, в свою очередь, отметил, что разработка запасов на арктическом шельфе способствует повышению экспортного потенциала России, развитию Северного морского пути и северных регионов страны. Сейчас ведется работа по разработке материалов, необходимых для работы в Арктике, технологий бурения, в том числе наклонно-направленного бурения.
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