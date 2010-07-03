Новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года примут в этом году

Новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года разработают и примут в этом году, сообщил Владимир Путин, выступая на V Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога".
По его словам, стратегия должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.
Президент рассказал, что в 2021 году Россия примет председательство в Арктическом совете, и предложил всем странам-участницам этой организации, а также другим государствам сотрудничество.
Одним из приоритетов российского председательства в Арктическом совете Путин назвал продвижение природосберегающих технологий во всех сферах, в частности, в промышленности, на транспорте и в энергетике.
"Убежден: значение арктического фактора в экономике страны будет только расти", – цитирует российского лидера ТАСС.
Глава государства поручил кабмину ускорить разработку закона об особой системе преференции для инвесторов в Арктике, чтобы принять его в осеннюю сессию Госдумы.
В рамках форума глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает.
Ранее подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России. Предстоящие действия РФ в регионе будет определять стратегия развития арктической зоны РФ до 2035 года. Соответствующий проект разрабатывается. Документ должен учитывать все интересы российской стороны.
В 2001 году Россия объявила о своих претензиях на участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Эта территория богата углеводородами. Заявка была отклонена из-за недостатка геологической информации.
Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане, батиметрическая съемка заняли более 10 лет. Выяснилось, что прогнозные ресурсы углеводородов в этих областях составляют почти пять миллиардов тонн условного топлива.
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