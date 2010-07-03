Россия никому не угрожает в Арктике, заявил Лавров

Фото: Москва 24

Россия занимается в Арктике обеспечением собственной безопасности и никому в этом регионе не угрожает. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр выступил на сессии в рамках V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога".

"Мы не занимаемся ничем, кроме как принятием необходимых мер для обеспечения безопасности своей страны. Все, что мы делаем в Арктическом регионе, так же как и в любом другом регионе Российской Федерации, нацелено именно и исключительно на это. Мы никому не угрожаем", – сказал он.

Ранее сообщалось, что скоро примут решение о признании части арктического шельфа территорией России. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.