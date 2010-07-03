Россия планирует усилить экологический контроль в Арктике

В скором времени будет принято решение о признании части арктического шельфа территорией России. Об этом заявил "Известиям" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"На мой взгляд, благодаря этому событию Россия будет иметь большие возможности для установления собственных норм и правил в сфере экологии", – сказал Иванов. По его словам, Россия будет требовать соблюдения этих норм у других стран.
Ранее подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России.
Предстоящие действия РФ в регионе будет определять стратегия развития арктической зоны РФ до 2035 года. Соответствующий проект разрабатывается. Иванов отметил, что документ должен учитывать все интересы российской стороны.
"В первую очередь к ним относятся соблюдение экологической безопасности, развитие экономики и транспорта региона, а также национальная безопасность и оборона", – добавил он.
В 2001 году Россия объявила о своих претензиях на участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Эта территория богата углеводородами. Заявка была отклонена из-за недостатка геологической информации.
Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане, батиметрическая съемка заняли более 10 лет. Выяснилось, что прогнозные ресурсы углеводородов в этих областях составляют почти 5 миллиардов тонн условного топлива.
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