ООН определилась с отношением к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике. Этим летом может быть озвучено решение по этой теме, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дениса Храмова.
"Комиссия сейчас выполняет предусмотренные конвенцией процедуры. Она определилась со своим отношением к российской заявке, и надеемся, что на следующей сессии, в первые две недели июля, приступит к подготовке рекомендаций", – сказал он.
Российская делегация находится в дискуссии с членами комиссии ООН по границам континентального шельфа.
В 2001 году Россия объявила о своих претензиях на участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Эта территория богата углеводородами. Заявка была отклонена, тогда это объяснялось недостатком геологической информации.
Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане, батиметрическая съемка заняли более 10 лет. Выяснилось, что прогнозные ресурсы углеводородов в этих областях составляют почти 5 миллиардов тонн условного топлива. По конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа нужно доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.
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