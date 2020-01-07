Число жертв давки на похоронах Сулеймани в Иране превысило 50 человек

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В Иране возросло число погибших в результате давки на похоронах командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что число жертв превысило уже 50 человек. Ранее сообщалось о 40 погибших и более 200 пострадавших в давке. Ее причиной стало слишком большое число участников церемонии прощания.

Также известно, что большинство погибших – мужчины разных возрастов. В связи с их гибелью время похорон Сулейани пришлось перенести.

В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб Сулеймани. Позднее госсекретарь Штатов Майк Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана считают авиаудар актом свободы. Дональд Трамп же и вовсе написал, что генерал был ответственен за гибель миллионов человек, в числе которых и американцы.