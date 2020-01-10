В Белом доме оценили принятую конгрессом резолюцию по Ирану

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В Белом доме раскритиковали резолюцию об ограничении военных действий Дональда Трампа по Ирану, которую приняла палата представителей конгресса США.

"Эта резолюция палаты представителей пытается подорвать способность Вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его посредников, а также пытается помешать полномочиям президента защитить Америку и наши интересы в регионе от непрекращающихся угроз", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Белого дома.

Палата представителей проголосовала за ограничение полномочий Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Подчеркивается, что документ не имеет законной силы и в случае принятия верхней палатой конгресса (сенатом) не будет направлен на подпись президенту США.

3 января Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом с американской стороны.

5 января Иран объявил о выходе из СВПД. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.

