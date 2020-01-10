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Происшествия

13:45

Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к Boeing 737

происшествия

Фото: ТАСС/RUHOLLAH VAHDATI/EPA

Разведывательный спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, выпущенных в направлении украинского лайнера перед его крушением, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного собеседника.

По его словам, сначала иранский радар осуществил захват в цель самолета, а затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые и сбили лайнер.

Ранее телеканал CNN сообщил, что самолет сбили двумя зенитными ракетами российского производства SA-15 ("Тор-М1").

Также он сообщил, что американская разведка располагает данными, что иранский радар захватил потенциальную цель – украинский самолет.

Собеседник уточнил, что данные были собраны утром после произошедшего, однако потребовался еще один день, чтобы все перепроверить. При этом американцы полагают, что самолет был сбит по ошибке.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли.

Премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что в его распоряжении имеются разведданые о попадании иранской ракеты в Boeing 737.

В Иране версию о ракетном ударе опровергают. "Поскольку пилоты украинского самолета пытались вернуться в аэропорт, мы отказались от версии о ракетной атаке по летательному аппарату", – заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

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