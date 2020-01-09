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В мире

09 января, 23:26

Премьер Канады подтвердил информацию о попадании ракеты в украинский самолет в Иране

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS/RUHOLLAH VAHDATI

Премьер Канады Джастин Трюдо подтвердил, что в его распоряжении имеются разведданые о попадании иранской ракеты в Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом пишет РИА Новости.

"В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента. Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух", – уточнил канадский премьер на пресс-конференции.

При этом полученные данные свидетельствуют о том, что воздушное судно было сбито ненамеренно, добавил премьер.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек. Все они погибли.

По имеющимся данным, среди пассажиров были 63 гражданина Канады.

Ранее Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому самолету. Сообщалось, что специалисты исключили подобное развитие событий после анализа действий пилотов лайнера.

Названы четыре версии авиакатастрофы в Тегеране

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