Российские туристы не отказываются от купленных путевок в Иран

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Туристы из России не отказываются от оплаченных путевок в Иран из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Он отметил, что на сегодняшний день на территории Ирана находятся от 30 до 50 индивидуальных туристов.

"Могу сказать, что произошедшая ситуация совершенно никак не повлияет на них. Никто из них не изъявлял желание срочно вернуться на родину, к нам такие обращения не поступали. Аннуляции туров не было. Мы не ожидаем наложения запрета на продажу путевок", – сказал Осауленко Агентству "Москва".

В Росавиации рекомендовали российским авиакомпаниям воздержаться от использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. В ведомстве сочли, что подобные маршруты являются небезопасными.

8 января самолет "Международных линий Украины" потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

В результате произошедшего все находящиеся на борту люди погибли – 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Согласно информации МИД Украины, среди погибших в авиакатастрофе 11 украинцев, 63 канадца, 82 иранца и 10 шведов. Также сообщается о гибели четырех граждан Афганистана, троих граждан ФРГ, троих граждан Великобритании. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

Западная разведка сообщила, что причиной крушения Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" стала техническая неисправность. Отмечалось, что есть свидетельства, которые говорят о перегреве одного из двигателей самолета.

В СНБО Украины сообщили, что основными версиями крушения самолета в Иране являются поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.

