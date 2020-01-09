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Общество

18:43

Ростуризм открыл горячую линию из-за ситуации на Ближнем Востоке

общество происшествия за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) открыло горячую линию для туристов из-за напряженной ситуации в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Прием звонков будет осуществляться по телефону 8 (499) 678-12-03 в период с 9:00 до 21:00 (московское время). Горячая линия организована при участии ассоциации "Турпомощь".

Напряженная обстановка в странах Ближнего Востока связана в первую очередь с конфликтом между США и Ираном. Американские военные нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани, командующий спецподразделением "Аль-Кудс".

Кроме того, 8 января над территорией Ирана произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". При взлете из аэропорта Тегерана самолет рухнул на землю, 180 пассажиров и членов экипажа погибли. Из-за катастрофы Росавиация призвала компании-перевозчиков использовать альтернативные маршруты полетов, исключая воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

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