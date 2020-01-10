Эксперт прокомментировал резолюцию конгресса США по Ирану

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Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил причину резолюции конгресса США, ограничившую военные полномочия Дональда Трампа, передает ИА "НСН".
"Этот шаг конгресса призван показать, что президент может пойти на крайние меры и подвергнуть страну угрозе. Демократы говорят, что Трамп может начать войну в Иране", – отметил Блохин.
При этом он отметил, что Трамп не является сторонником военных действий, он не хочет войны с Ираном. Сотрудник Центра добавил, что президенту США просто было необходимо проявить психологическое давление на Иран, чтобы те приняли условия Америки.
"Он не хочет войны. Это было продемонстрировано во время пресс-конференции. А демократы хотят своими действиями показать непредсказуемость американского президента. Любой шаг Трампа будет всегда подвергаться с их стороны критике", – отметил он.
Ранее палата представителей проголосовала за ограничение полномочий Трампа на ведение боевых действий с Ираном. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что действия Трампа негативно влияют на уровень безопасности граждан США.
3 января Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.
Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.
Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом с американской стороны.
5 января Иран объявил о выходе из СВПД. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.
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