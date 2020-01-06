В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

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Палата представителей конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных действий Дональда Трампа по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Палаты Нэнси Пелоси.

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", – говорится в заявлении.

3 января Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операцию провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право.

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом с американской стороны.

5 января Иран объявил о выходе из СВПД. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.

