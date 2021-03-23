КНДР на выходных осуществила пуски ракет малой дальности – СМИ

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КНДР в конце прошлой недели произвела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

"КНДР запустила несколько ракет малой дальности в прошлые выходные дни после того, как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей", – говорится в сообщении. По информации американского издания, ракетные испытания являются первым прямым вызовом от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Со стороны помощников 46-го главы Белого дома еще не обозначался подход к ядерной угрозе.

Официального подтверждения о прошедшем запуске ракет пока нет.

В прошлом году КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что пуски не нанесли ущерба японским судам и самолетам.