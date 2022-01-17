В Японии осудили ракетные испытания КНДР

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В Японии осудили новые ракетные пуски КНДР. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

"Подобные действия представляют угрозу не только для Японии, но и для региона и всего международного сообщества", – сказал Мацуно.

Он добавил, что власти Японии пока не обладают данными об ущербе от пусков ракет.

Ранее КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

В связи с этим береговая охрана Японии предупредила рыболовные суда о возможной опасности. Там также попросили не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.