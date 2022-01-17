Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила баллистическую ракету

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Фото: depositphotos/creisinger
КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление японской береговой охраны.
В ведомстве предупредили рыболовные суда о возможной опасности. Там также попросили не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.
Ранее агентство Yonhap сообщало, что КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Предполагалось, что речь идет о баллистической ракете.
Позднее агентство уточнило, что КНДР провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Снаряд пролетел тысячу километров и поразил цель.
До этого СМИ сообщали, что КНДР провела испытания другой гиперзвуковой ракеты. Снаряд поразил цель на расстоянии 700 километров.
В свою очередь, генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что ракетный пуск Северной Кореи представляет угрозу для безопасности и мира в регионе.
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