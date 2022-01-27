КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря – СМИ

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КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом пишет агентство Yonhap.

СМИ уточняет, что заявление о пуске распространили южнокорейские военные.

17 января КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В связи с этим береговая охрана Японии предупредила рыболовные суда о возможной опасности. Там также попросили не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.

После этого генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио осудили новые ракетные пусти Северной Кореи. Он отметил, что подобные действия представляют угрозу для всего региона и международного сообщества.