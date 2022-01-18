Северная Корея подтвердила испытание тактических управляемых ракет

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Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило, что Академия оборонных наук КНДР провела в понедельник, 17 января, испытания тактических ракет.

По данным ЦТАК, снаряды были выпущены с территории на западе страны и поразили островную цель у восточного побережья.

"Проверочные стрельбы проводились с целью выборочной проверки производимых тактических управляемых ракет и проверки точности системы вооружения", – говорится в сообщении.

Накануне КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В связи с этим береговая охрана Японии предупредила рыболовные суда о возможной опасности. Там также попросили не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения.

После этого генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио осудили новые ракетные пусти Северной Кореи. Он отметил, что подобные действия представляют угрозу для всего региона и международного сообщества.