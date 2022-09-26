На Украине заявили, что Киев может попросить ядерное оружие у Израиля или КНДР

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Фото: depositphotos/curraheeshutter
Украина может позаимствовать ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России, заявил кандидат исторических наук Сергей Климовский в своей колонке для издания "Главред".
"Где найдет Украина ядерное оружие – значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля, <...> и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР", – заявил он.
По мнению Климовского, президент Украины Владимир Зеленский может выступить с такими угрозами под предлогом якобы исходящей от России ядерной опасности. При этом он считает, что Киев должен обратиться с такой просьбой именно к Израилю, а не к Вашингтону и его союзникам, чтобы Москва не смогла обвинить НАТО в распространении ядерного оружия.
При этом Климовский не уточнил, каким образом Зеленский должен добиться поставок ядерного оружия от Израиля, с учетом того, что Тель-Авив отказывается сотрудничать с Киевом в вопросе вооружений.
Ранее сообщалось, что Киев не получил от Израиля положительного ответа о том, что страна готова поставить средства ПВО, которые, по словам Зеленского, являются для Украины главными в вопросах безопасности. При этом он выразил надежду, что Германия, Франция, Италия и США выполнят обещания по поставкам систем противовоздушной обороны Киеву.
В августе заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что практика совместных ядерных миссий НАТО позволяет сделать вывод, что от Североатлантического альянса можно ожидать любых оправданий применения таких вооружений.
Белоусов также подчеркивал, что Соединенные Штаты должны вернуть ядерное оружие на свою территорию, ликвидировав инфраструктуру его развертывания в Европе.
На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Дипломат отметил, что российская сторона заметила "болезненную реакцию" Соединенных Штатов на указание Владимира Путина перевести ВС РФ в повышенный режим несения службы. Рябков также уточнил, что Штаты специально понижают ядерный порог, тем самым создавая угрозу нацбезопасности РФ.
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