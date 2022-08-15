В РАН предложили широко привлекать северокорейских строителей к работе в России

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Руководитель Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Виктория Самсонова назвала перспективной идею привлекать строителей из Северной Кореи к работе в РФ. Об этом сообщает "Радио 1".

"Рабочая сила из КНДР – одна из лучших в мире. Во-первых, она высококвалифицированная, во-вторых, недорогая, в-третьих, возвратная", – заявила специалист.

По словам Самсоновой, проект сотрудничества России и Северной Кореи в области строительства, аналогичный запланированному в ДНР, мог бы оказать положительный эффект для обеих стран.

Глава Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН добавила, что Россия и КНДР сотрудничают еще с прошлого века, а в 2020 году товарооборот между государствами составил 42 миллиона долларов. Со стороны РФ на экспорт выходят продукты питания и продукция сельского хозяйства.

Ранее КНДР признала независимость ДНР, а позже стало известно об аналогичном шаге в отношении ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти положительно оценивают такое решение Пхеньяна.