В МИД КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать Пхеньян за признание ДНР и ЛНР

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Украина не имеет права осуждать Пхеньян за признание Донецкой и Луганской народных республик после присоединения к незаконным действиям США в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР.

В министерстве напомнили, что Киев в прошлом поддержал американские санкции против республики из-за ракетно-ядерной программы.

"Мы будем и впредь укреплять и развивать дружеские отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что США проводят враждебную политику в отношении страны. Там отметили, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи является средством самообороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую Народную Республику. По его словам, международный статус республики и ее государственность продолжают укрепляться. Лидер ДНР отметил, что такой шаг будет способствовать развитию отношений в экономической сфере, а двустороннее сотрудничество расширит географию торговли.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

