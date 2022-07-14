В Кремле отреагировали на признание Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские власти положительно оценивают признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот шаг, конечно, мы расцениваем позитивно", – цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что признаков о намерении других стран признать ДНР и ЛНР пока нет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что КНДР признала назависимость республики. Он назвал это еще одной дипломатической победой ДНР. Позже стало известно, что Пхеньян также признал Луганскую Народную Республику.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

