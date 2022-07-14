В Кремле отреагировали на признание Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российские власти положительно оценивают признание Северной Кореей независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот шаг, конечно, мы расцениваем позитивно", – цитирует его РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что признаков о намерении других стран признать ДНР и ЛНР пока нет.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что КНДР признала назависимость республики. Он назвал это еще одной дипломатической победой ДНР. Позже стало известно, что Пхеньян также признал Луганскую Народную Республику.
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
КНДР намерена развивать дружеские межгосударственные отношения с ЛНР и ДНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: