Украина разорвала дипотношения с КНДР из-за признания ДНР

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В МИД Украины заявили о разрыве дипотношений и экономических контактов с КНДР из-за признания ДНР.

"В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой", – сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что КНДР признала ДНР. Лидер республики Денис Пушилин назвал это еще одной победой дипломатии.

По его словам, такой шаг будет способствовать развитию отношений в экономической сфере, а двустороннее сотрудничество расширит географию торговли. Он также выразил уверенность в активном и плодотворном партнерстве с КНДР.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. На церемонии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.