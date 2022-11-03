КНДР, предположительно, запустила ракету средней или большей дальности – СМИ

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КНДР, предположительно, осуществила запуск ракеты средней или большей дальности, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

Отмечается, что запущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над территорией Японии и миновала ее. В свою очередь, в береговой охране Японии добавили, что по предварительным данным, ракета уже упала в Тихий океан.

В Японии объявлена тревога, в стране сработала автоматическая система предупреждения. Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

В ночь на 2 ноября стало известно о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в открытом море. Позже КНДР выполнила запуск еще как минимум 10 ракет разных типов.

Кроме того, управление безопасности на море Японии сообщило о запуске еще одной баллистической ракеты, район падения ракеты не уточнялся. По данным Yonhap, Пхеньян запустил не менее 17 баллистических ракет малой дальности и типа "земля – воздух".

Как заявили в комитете начальников штабов ВС Республики Корея, со стороны КНДР в направлении буферной зоны Японского моря было также совершено более 100 артиллерийских выстрелов. Ведомство назвало действия Пхеньяна нарушением межкорейского соглашения.

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