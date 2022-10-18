Япония ввела санкции против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР

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Правительство Японии ввело санкции, включающие заморозку активов в случае их обнаружения, против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, повторяющиеся провокационные действия Северной Кореи угрожают миру и стабильности Японии и мирового сообщества, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Находящиеся в регионе суда просили не приближаться к ее обломкам в случае обнаружения.

До этого Южная Корея зафиксировала истребители КНДР вблизи межгосударственной границы. Речь шла о десятках истребителей. Летательные аппараты зафиксировали в 25 километрах к северу от демаркационной линии в центральном регионе полуострова. Кроме того, вылеты были установлены в 12 километрах к северу от северной пограничной линии.



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