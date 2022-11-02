Япония сообщила о еще одной баллистической ракете со стороны КНДР

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Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление безопасности на море Японии.

По данным ведомства, к настоящему времени ракета уже упала, при этом район падения не уточняется. Между тем южнокорейское издание Yonhap пишет о запуске Пхеньяном еще по меньшей мере 17 баллистических ракет малой дальности и ракет типа "земля – воздух".

Кроме того, Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщил о более чем 100 артиллерийских выстрелах со стороны КНДР в направлении буферной зоны Японского моря. Действия Пхеньяна в ведомстве назвали нарушением межкорейского соглашения.

В ночь на 2 ноября стало известно о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в открытом море. Позже КНДР выполнила запуск еще как минимум 10 ракет разных типов.

На фоне обострения ситуации Япония объявила о созыве экстренного заседания совета национальной безопасности. Также в связи с очередными пусками ракет Токио заявил Пхеньяну протест, отметив, что последний своими действиями повышает напряженность в регионе.



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