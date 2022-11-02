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КНДР запустила по меньшей мере десять ракет разных типов – СМИ
Фото: depositphotos/creisinger
КНДР выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов, передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Информация о всех типах ракет не приводится.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Как уточняется, ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, она упала в открытом море. На острове была объявлена воздушная тревога.
В свою очередь, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония созывает экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с очередными ракетными пусками КНДР. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада отметил, что ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР не зафиксировано. Ракеты могли лететь по нестандартной траектории, высота составила 150 и 100 километров, дальность полета – 150 и 200 километров.
В сентябре КНДР запустила две баллистические ракеты из района Сунчхон. Снаряды преодолели порядка 300 километров, а высота их полета составила до 50 километров.
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