КНДР запустила по меньшей мере десять ракет разных типов – СМИ

Фото: depositphotos/creisinger

КНДР выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов, передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Информация о всех типах ракет не приводится.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Как уточняется, ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, она упала в открытом море. На острове была объявлена воздушная тревога.

В свою очередь, премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония созывает экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с очередными ракетными пусками КНДР. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада отметил, что ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР не зафиксировано. Ракеты могли лететь по нестандартной траектории, высота составила 150 и 100 километров, дальность полета – 150 и 200 километров.

В сентябре КНДР запустила две баллистические ракеты из района Сунчхон. Снаряды преодолели порядка 300 километров, а высота их полета составила до 50 километров.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!