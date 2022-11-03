Япония сообщила о запуске еще одной баллистической ракеты со стороны КНДР

Фото: ТАСС/AP/Ahn Young-joon

Северная Корея осуществила четвертый за день пуск, предположительно, баллистической ракеты, заявили в Береговой охране Японии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации японских силовиков, запущенная КНДР ракета уже упала. По некоторым данным, примерное место ее падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В ночь на 3 ноября КНДР, предположительно, осуществила запуск ракеты средней или большей дальности. В Японии была объявлена тревога, в стране сработала автоматическая система предупреждения. Людей в префектурах на северо-востоке призывали укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

До этого, в ночь на 2 ноября, стало известно о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в открытом море. Позже КНДР выполнила запуск еще как минимум 10 ракет разных типов.

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