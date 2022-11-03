Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет

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Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в ночь на 3 ноября запуском ракет. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В связи с ракетными пусками нами был направлен решительный протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что КНДР, предположительно, осуществила запуск ракеты средней или большей дальности. В Японии была объявлена тревога, в стране сработала автоматическая система предупреждения. Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

До этого, в ночь на 2 ноября, стало известно о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в открытом море. Позже КНДР выполнила запуск еще как минимум 10 ракет разных типов.

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