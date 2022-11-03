Ракеты КНДР не пролетали над Японией – Минобороны Японии

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Все три запущенные КНДР ракеты упали в Японское море, ни одна из них не пролетала над территорией Японии. Об этом сообщил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Он добавил, что другие детали на данный момент уточняются.

По словам министра, запуск первой ракеты был произведен из западной части КНДР, еще две ракеты были запущены из восточной части КНДР. Он отметил, что одна из них пролетала расстояние 750 километров, а максимальная высота ее полета составила 2 тысячи километров.

Ранее сообщалось, что КНДР, предположительно, осуществила запуск ракеты средней или большей дальности. В Японии была объявлена тревога, в стране сработала автоматическая система предупреждения. Людей в префектурах на северо-востоке страны призывают укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

До этого, в ночь на 2 ноября, стало известно о запуске Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета летела в направлении южнокорейского острова Уллындо, но упала в открытом море. Позже КНДР выполнила запуск еще как минимум 10 ракет разных типов.

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