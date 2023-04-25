Обострение ситуации на Корейском полуострове несет риски ядерной эскалации – МИД РФ

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Из-за обострения напряженности на Корейском полуострове и вокруг него существует риск ядерной эскалации, сообщил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

Он напомнил, что российская сторона в корне не согласна с попытками выставить виновным за нагнетание напряженности именно Пхеньян.

По словам дипломата, любому объективному наблюдателю будет очевидно, что подобная оценка совершенно не соответствует реальности, складывающейся в регионе, где при участии США систематически осуществляются провокационные акции.

При этом сам Вашингтон, добавил Ермаков, полностью зациклился на методах давления и принуждения.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил, что дальневосточным территориям РФ может угрожать опасность в случае эскалации, которая может произойти на Корейском полуострове.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам полуострова Лю Сяомин заявляли, что США и их союзники ответственны за обострение ситуации на Корейском полуострове.

Они также согласились с тем, что Вашингтон вопреки собственным обязательствам отказывается вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности.