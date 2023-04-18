МИД РФ объяснил частые ракетные пуски КНДР ответом на действия США

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Участившиеся пуски ракет КНДР являются реакцией на действия американской стороны, однако Белый дом и его союзники не готовы к каким-либо конкретным шагам по деэскалации обстановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД России Петра Ильичева.

По его словам, Пхеньян поставили в положение, когда приходится отвечать на действия США, и порочный круг на этом только продолжается. Ильичев напомнил, что Вашингтон лишь ужесточил санкции в отношении КНДР, не обращая внимание на шаги северокорейцев в сторону нормализации ситуации. Речь идет в том числе о демонтаже тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери.

"Мы с китайцами говорим о том, что нужно смотреть на причины нынешней эскалации, ведь они (США и их союзники. – Прим. ред.) ни на какие конкретные шаги по деэскалации не готовы. У нас есть и проект резолюции, и план постепенного урегулирования, который мы предлагаем начинать с гуманитарных вопросов", – сказал Ильичев.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин обсудили ситуацию в этом регионе. В ходе беседы они сошлись во мнении, что США и их союзники ответственны за обострение там ситуации.

Москва и Пекин считают, что американская сторона вопреки собственным обязательствам отказывается вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности, а также принять меры, чтобы укрепить доверие.

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