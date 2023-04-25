Риски прямого военного столкновения России и США увеличиваются – МИД РФ

Фото: depositphotos/Aquir014b

Риски непосредственной военной конфронтации двух ядерных держав – России и Соединенных Штатов – неуклонно растут. Об этом сообщил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

По его словам, в случае продолжения США своего нынешнего курса на противостояние с РФ, судьба ДСНВ может оказаться предрешенной.

"Впрочем, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира", – добавил Ермаков.

Он добавил, что на сегодняшний день наиболее острая угроза связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил в лживости глав МИД стран G7 за призывы к России подтвердить недопустимость ядерной войны.

До этого Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения в возможности мира прийти к всеобщему согласию по полному отказу от ядерного оружия.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о необходимости "собрать в одну кучу и уничтожить" все ядерное оружие мира.