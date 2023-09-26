Санкции Запада против российских алмазов угрожают мировому рынку – дипломат Логвинов

Фото: depositphotos/jukai5

Планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилла Логвинова.

Он допустил, что речь может идти о формировании параллельного Кимберлийскому процессу механизма, который будет направлен на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения. И если сейчас вопрос обстоит только с российскими алмазами, то в дальнейшем это может коснуться любой другой неугодной страны, добавил Логвинов.

Под ударом санкций в отношении алмазов из РФ могут оказаться позиции ряда вовлеченных в цепочки производства и поставок развивающихся стран, прежде всего – центров огранки алмазов.

Тем не менее конкретные параметры возможных ограничительных мер против российских драгоценных камней пока не раскрываются, в связи с чем преждевременно судить о том, как они могут повлиять на экспорт этой продукции.

Ранее СМИ сообщали о том, что Евросоюз собирается ввести санкции на российские алмазы в октябре–ноябре этого года.

Согласно новым ограничительным мерам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Запрет начнет действовать с 1 января, на обработанные бриллианты санкции будут вводиться позже и поэтапно.