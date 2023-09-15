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15 сентября, 23:29

Политика

Евросоюз хочет ввести санкции на алмазы из РФ в октябре–ноябре этого года – СМИ

Фото: depositphotos/jukai5

Евросоюз собирается ввести санкции на российские алмазы в октябре–ноябре этого года. Об этом сообщает издание Soir, ссылаясь на источник в бельгийском правительстве.

Так, согласно новым ограничительным мерам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Запрет начнет действовать с 1 января, на обработанные бриллианты санкции будут вводиться позже и поэтапно, говорится в материале издания.

Ранее СМИ также сообщали о том, что страны "Большой семерки" (G7) в ближайшие две–три недели сообщат о введении косвенного ограничения на поставки алмазов из России.

До этого Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. В частности, ограничительные меры коснулись таких организаций, как "АвтоВАЗ", "Москвич", "Трансмашхолдинг" и прочих.

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Сюжет: Санкции
политика
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