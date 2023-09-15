Страны G7 в ближайшее время объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ – СМИ

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Страны "Большой семерки" (G7) в ближайшие две-три недели сообщат о введении косвенного ограничения на поставки алмазов из России. Об этом агентство Reuters заявило со ссылкой на представителя правительства Бельгии.

Как сообщает источник, запрет начнет действовать с января 2024 года.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель рассказала, что в ЕС начали работать над ограничительными мерами против российской алмазной отрасли.

В мае Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия российского происхождения.

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