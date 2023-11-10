В ЕК заявили, что 12-й пакет санкций против РФ будет представлен позднее в ноябре

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Предложения Европейской комиссии (ЕК) по 12-му пакету санкций против России не будут обнародованы на этой неделе, его появление ожидается позднее в ноябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.

Он уточнил, что дискуссии по рестрикциям продолжаются. По его словам, ЕК проинформирует, когда пакет должен будет появиться.

"Иногда подготовка санкций занимает больше времени, чем ожидалось, дискуссии продолжаются, мы надеемся представить его в ближайшее время", – подчеркнул Мамер.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда ограничения будут представлены, он выразил надежду, что это случится в ближайшее время, то есть не в следующем месяце.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев сообщила, что ЕК представит 12-й пакет санкций ЕС против РФ на неделе с 6 ноября. Она добавляла, что он будет содержать запреты на импорт и экспорт, а также ужесточение ограничения цен на нефть.

Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами Группы семи, уточнила она.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов, в свою очередь, отмечал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.

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