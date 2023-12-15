ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии выходил из зала – СМИ

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Евросоюз согласовал 12-й пакет международных санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Австрия выступала против принятия ограничительных мер в их нынешнем виде, но решение приняли, когда австрийский канцлер Карл Нехаммер ненадолго покинул зал. Он вышел из помещения, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. По данным собеседников издания, произошедшее было лишь совпадением.

Когда достигнутое соглашение отразят на бумаге, пока не сообщается.

Ранее подобным образом было принято решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной по вопросу ее вступления в блок. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть зал.

Свое предложение Шольц объяснил тем, что в отсутствие Орбана члены заседания смогут принять решение в пользу начала переговоров с Украиной, а венгерскому премьеру не придется голосовать за. В итоге тот вышел и, таким образом, не наложил вето на решение остальных 26 стран ЕС.

Власти Австрии решили блокировать новый пакет санкционных мер против РФ, потребовав от Киева убрать австрийские банковские группы Raiffeisen Bank International из черного списка организаций, "поддерживающих Россию".

До этого в ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций.



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