Лидеры стран ЕС ошибочно приветствовали принятие пакета санкций против России

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Лидеры стран Евросоюза в итоговом заявлении саммита в Брюсселе по ошибке приветствовали "принятие" 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Евросоюз приветствует принятие 12-го пакета санкций", – указано в документе.

При этом пакет даже не был согласован на уровне постоянных представителей. Источник в Брюсселе пояснил, что в документе приветствовалась "принципиальная политическая договоренность" о введении 12-го пакета антироссийских санкций.

Сообщается также, что австрийская сторона разблокировала принятие 12-го пакета.

Ранее стало известно, что власти Австрии решили блокировать новый пакет санкционных мер против РФ, потребовав от Киева убрать австрийские банковские группы Raiffeisen Bank International из черного списка организаций, "поддерживающих Россию".

До этого в ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций.



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