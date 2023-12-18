Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу 18 декабря – СМИ

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Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ вступит в силу в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете ЕС.

"Запущена письменная процедура, и мы ожидаем публикацию уже сегодня", – говорится в заявлении.

По словам собеседника агентства, точного времени размещения пакета санкций в официальном журнале организации пока нет.

До этого СМИ сообщали, что процедура утверждения 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза может завершиться 18 декабря.

Ранее стало известно, что 12-й пакет санкций был согласован во время выхода канцлера Австрии Карла Нехаммера из зала заседания ЕС. Страна до этого выступала против ограничительных мер. Однако подобное позже назвали совпадением.

17 декабря Евросоюз начал письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России. Это стало возможным после того, как Австрия сняла вето на данный пакет, так как Украина исключила Raiffeisen Bank International из черного списка.

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