Процедура утверждения 12-го пакета санкций ЕС против РФ завершится 18 декабря – СМИ

Фото: 123RF/designer491

Процедура утверждения 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза может завершиться в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"В рамках письменной процедуры 26 стран ЕС уже одобрили положения 12-го пакета санкций, в понедельник ожидается передача в Совет ЕС подписанной позиции Австрии", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, новый пакет санкций против России могут опубликовать вечером 18 или 19 декабря.

Ранее сообщалось, что 12-й пакет санкций был согласован во время выхода канцлера Австрии Карла Нехаммера из зала заседания ЕС. Страна до этого выступала против ограничительных мер. Однако подобное позже назвали совпадением.



"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков