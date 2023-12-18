18 декабря, 09:53Политика
Процедура утверждения 12-го пакета санкций ЕС против РФ завершится 18 декабря – СМИ
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Процедура утверждения 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза может завершиться в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
"В рамках письменной процедуры 26 стран ЕС уже одобрили положения 12-го пакета санкций, в понедельник ожидается передача в Совет ЕС подписанной позиции Австрии", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, новый пакет санкций против России могут опубликовать вечером 18 или 19 декабря.
Ранее сообщалось, что 12-й пакет санкций был согласован во время выхода канцлера Австрии Карла Нехаммера из зала заседания ЕС. Страна до этого выступала против ограничительных мер. Однако подобное позже назвали совпадением.
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