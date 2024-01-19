ЕС начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ – СМИ

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Евросоюз приступил к обсуждению 13-го пакета антироссийских санкций, который должны принять примерно к 24 февраля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, в новом пакете планируется усилить торговые ограничения против России, а также расширить перечень мер, которые будут исключать обход санкций российскими компаниями через третьих лиц.

При этом агентство сообщает, что обсуждение новых ограничительных мер будет проходить с трудом, поскольку 12-й пакет санкций потребовал много времени на его утверждение.

В декабре 2023 года Евросоюз представил 12-й пакет санкций против Москвы. В перечень ограничений попал запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона была готова к подобным действиям. Москва уже разработала варианты для обхода ограничительных мер, уточнил он.

Вместе с тем российская сторона расширила перечень представителей структур и государств ЕС, которым запрещен въезд на территорию России. Такое решение стало ответным на новый пакет антироссийских санкций.



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