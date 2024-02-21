Новые санкции ЕС против РФ коснутся 3 компаний КНР и главы Минобороны КНДР – СМИ

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В 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попадут китайские компании Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics, глава Минобороны Северной Кореи и российские компании, обвиняемые в поставках северокорейских боеприпасов. Об этом сообщает интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники.

В материале указано, что китайские фирмы обвиняются в якобы помощи России при покупке на Западе запрещенных технологий для вооружения. Также в список войдут граждане Белоруссии. В СМИ подчеркнули, что 13-й пакет антироссийских санкций затронет 108 физических и 87 юридических лиц, большинство из которых – отечественные компании в области вооружения, их руководители, а также российские чиновники.

Более того, по данным портала, страны ЕС начали обсуждать 14-й пакет санкций против РФ, который будет включать новые экономические меры.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что сообщество пришло к соглашению по поводу 13-го пакета антироссийских санкций. С его слов, ограничения коснутся оборонного сектора и обходящих санкционные меры Запада компаний.

Как писали СМИ, под ограничения не подпадут новые отраслевые меры. Официально 13-й санкционный пакет одобрят к 24 февраля – двухлетию с начала проведения спецоперации на Украине.