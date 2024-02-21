ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России – СМИ

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Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейские источники.

По данным СМИ, новый санкционный пакет включает около 200 компаний и физлиц. При этом в него не попали новые отраслевые меры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что новые санкции ЕС будут направлены против обхода рестрикций с использованием третьих стран.

Между тем глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что 13-й санкционный пакет в том числе затронет вопрос поставок России БПЛА.

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