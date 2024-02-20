20 февраля, 16:57Политика
Эксперты спрогнозировали разлад в Евросоюзе из-за санкций против РФ
Фото: 123RF/ulianaoliinyk
Антироссийские санкции приведут Евросоюз в пропасть. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала обозреватель Елена Караева.
Так, во Франции министр Брюно Ле Мэр был вынужден снизить прогноз ВВП до 1%, а также в короткие сроки ограничить недавно утвержденный бюджет на 10 миллиардов евро.
"Под нож пойдут статьи, в которых остались хоть какие-то соки и средства для поддержания французских финансовых штанов. Забыто про экологию, скорее всего, будут введены сборы с транзакций, связанных с куплей-продажей недвижимости", – предположил эксперт.
Также, по ее словам, во Франции введут выплаты, которые повлияют в негативном ключе на покупательную способность населения. Кроме того, в этой стране происходит рост тарифов на газ и электричество для всех лиц.
"Французская экономика, которая была не в лучшей форме еще два года назад, когда Париж выпрыгивал из собственных штанов, стараясь ущучить Москву рестрикциями, а сейчас о ней и говорить нечего", – уточнила Караева.
Более того, как утверждает обозреватель, у французской союзницы Германии дела обстоят намного хуже: многие представители различных отраслей уходят туда, где налоги нужно платить меньше, а стоимость на энергоносители не зависит от властей.
В связи с этим эксперт считает, что выборы в Европарламент из-за данных проблем в европейских странах не сулит никакими перспективами.
"Ввязавшись в драку против России, не просчитав все последствия, парижским чиновникам вряд ли удастся избежать вполне закономерного и позора, и поражения. На всех фронтах", – заключила Караева.
В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил в эфире радио КП, какие цели преследует Евросоюз, продлевая с 21 февраля сроки действия санкций против РФ еще на год.
"Для них главное не результат, а некоторые временные трудности, которая Россия испытывает. Плюс – психологическое давление на тех, кто с Россией продолжает сотрудничать", – сообщил он, подчеркнув, что в Европе понимают то, что вводимые санкции против РФ не оказывают сильного воздействия на РФ и ее экономику.
Однако, как утверждает эксперт, главы европейских стран считают, что усиление санкционного давления поможет перевести "количество в качество". При этом, по словам Брутера, Россия не вводит в ответ ограничения, так как они могут больше навредить российской стороне, чем западной.
"Стандартный ответ от российского руководства: мы не будем стрелять себе в ногу. Мы рынки переориентируем очень медленно в соответствии с конъюнктурой", – заключил он.
Ранее ЕС продлил санкции против РФ до 24 февраля 2025 года. Первое подобное решение ЕС было принято еще в феврале 2022 года. Затем, в октябре 2022 года, Европа продлила санкции, введя дополнительные ограничения по поводу вхождения в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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