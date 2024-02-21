В США пообещали ввести санкции против некоторых элементов ОПК РФ

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Новый пакет санкций против России затронет ОПК и источники дохода в экономике страны. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексах страны", – приводит его слова Reuters.

Кроме того, Салливан пообещал, что новые санкции будут нацелены на источники дохода для экономики России.

Ранее официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США 23 февраля уведомят о новом масштабном пакете антироссийских санкций. По его словам, ввести новый пакет санкций против России попросил президент США Джо Байден, чтобы призвать российскую сторону к ответу по поводу ситуации с Алексеем Навальным (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)