Союзники США назвали вторичные санкции против России превышением мер – СМИ

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Часть союзников США считают, что вторичные санкции, которые Штаты вводят за связи с Россией, являются превышением полномочий со стороны Вашингтона. Об этом сообщает газета Politico.

Подобные ограничения дают США право наказывать зарубежные фирмы за ведение бизнеса с попавшими под санкции российскими компаниями. Так, в декабре прошлого года глава Белого дома Джо Байден, издал указ, согласно которому зарубежные банки могут терять доступ к американской финансовой системе, если ведут дела с военно-промышленным комплексом России.

"Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", – указано в материале.

Кроме того, политика усложняет ситуацию с введением вторичных санкций. В материале отмечается, что Вашингтон не хочет накладывать вторичные санкции на Индию, которую рассматривает как потенциального партнера по противодействию Китаю. В то же время Брюссель не хочет отталкивать Турцию на Ближнем Востоке, пишет газета.

Ранее Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский Минторг и Госдепартамент.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские санкции являются циничной и наглой попыткой вмешаться во внутренние дела страны, однако они не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов.



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